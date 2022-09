Barzkowickie targi wizytówką w kraju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jedna z największych imprez rolniczych w naszym regionie. Mowa o Targach Rolniczych w Barzkowicach, które są nie tylko wizytówką naszego województwa, ale także i kraju.

Na miejscu swoją ofertę prezentuje około 900 wystawców - między innymi z regionalnym jedzeniem, rękodziełami, sprzętem rolniczym i kwiatami. Co roku targi odwiedzają tłumy - w tym jest podobnie.



- Jestem na targach co roku, są coraz większe, jest coraz więcej ludzi, coraz lepiej zorganizowane. Człowiek czuje się jak w domu. Dużo ciekawych rzeczy. Dostaje się oczopląsów, bo wszystko jest piękne - mówią uczestnicy. - Ciągniki robią największe wrażenie. Są tulipany piękne. Kupujemy wszystko, co wpadnie w oko.



W programie przygotowano m.in pokazy zwierząt hodowlanych, maszyn rolniczych i przegląd kapel ludowych.



Maszyny budzą zainteresowania nawet najmłodszych rolników. - Wujek miał gospodarkę, chodziłem pomagać i zainteresowałem się. Nasza technologia i klimat się zmieniają i potrzebujemy innych maszyn, a targi są po to, żeby to zobaczyć - mówią rolnicy.



Na targach odbyła się również wycena zwierząt hodowlanych, dokładniej krów. Konkurs wygrał Jan Wojciechowski z powiatu goleniowskiego. Jak sam przyznaje, to dla niego bardzo ważne. - Można się pokazać, że ma się dobre sztuki. Niektórzy z miasta, żeby widzieli, jak to jest na wsi. Miesiąc wcześniej zaczęliśmy prowadzać i wiązać, żeby miały prosty grzbiet. Trzeba poświęcić dziennie pół godziny do godziny na jedną sztukę - przyznaje Jan Wojciechowski.



Organizatorem XXXIV Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.



Targi w ciągu trzech dni odwiedza nawet 120 tysięcy osób. Impreza rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli.