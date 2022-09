Druga organizacja po AK. Świętują rocznicę urodzin [ZDJĘCIA]

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Narodowe Siły Zbrojne świętują. Związek obchodzi 80-lecie powstania. Uroczystości rozpoczęła msza święta w szczecińskiej katedrze, gdzie w kaplicy Armii Krajowej przy tablicy NSZ uczestnicy mszy złożyli kwiaty.

Wcześniej Związek zorganizował zawody na strzelnicy niedaleko Chociwla, w niedzielę z kolei w Koszalinie odbędzie się wykład historyka Leszka Żebrowskiego pt. "Podziemie niepodległościowe wobec okupacji sowieckiej".



- 80 lat to piękny czas, ale nie mamy zamiaru przestać działać - mówi prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Szczecinie Grzegorz Kozak. - To druga organizacja wojskowa po Armii Krajowej. Jest tylko kilka miesięcy różnicy utworzenia. Narodowe Siły Zbrojne nie rozwiązały się, także idea i organizacja trwa. Nie zapomnimy o bohaterach. Będziemy kontynuować ideę NSZ i dalej będziemy stawiać pieczęci w postaci pomników, renowacji nagrobków. Takie będzie nasze zadanie w najbliższych latach.



Obchody w Szczecinie zgromadziły wielu weteranów. Wśród nich był m.in. aresztowany w 1951 roku w Lublinie za podziemne działania niepodległościowe w organizacji "Kółko Patriotyczne - Grupa Las” porucznik Stanisław Marciniuk. Sąd PRL skazał go na karę śmierci, później zmieniając wyrok na dożywocie.



Porucznik Stanisław Marciniuk wyszedł po 10 latach w wyniku amnestii. Jak mówi, nie żałuje walki o wolną Polskę. - Zawsze obowiązek patriotyczny jest ponad wszelkimi uczuciami ludzkimi. Najpierw Bóg, Honor, Ojczyzna. Reszta to hulaj dusza, piekła nie ma. Abyś tylko trafił do nieba - mówi pan Stanisław.



Narodowe Siły Zbrojne powstały 20 września 1942 roku. Konspiracyjna organizacja walcząca z najpierw z niemieckim, później z sowieckim okupantem zrzeszała nawet 75 tysięcy żołnierzy.