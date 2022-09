Rycerski pokaz w Pęzinie. "To widowiskowe" [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pokazy Rycerskie na Zamku w Pęzinie. To jedna z atrakcji towarzysząca zwiedzaniu jednej z najlepiej zachowanych fortec w naszym regionie.

Rycerze zaprezentowali między innymi najazdy kopią, czyli bardzo długą włócznią, dzięki której strącali manekina oraz tak zwaną dżygitówkę, czyli sztukę jazdy konnej o charakterze akrobatycznym.



- Wiem, że to bardzo trudne i prowadzący cały czas o tym przypomina ile lat i ile godzi ćwiczeń potrzeba do tego - mówią uczestnicy. - Bardzo się nam podoba. Córka jeździ konno i jesteśmy tu z nią dla jej przyjemności.



- Będą pokazy jazdy konnej, gdzie rycerze będą ścierać się mieczami - mówi Piotr, templariusz. - Będą robili też rzecz mniej bezpieczną, ale dużo bardziej widowiskową, czyli będą zbierać tzw. wianki, czyli kółka splecione ze słomy, które będą zbierać komuś trzymetrową włócznią z dłoni. To dość niebezpieczne.



Zamek w Pęzinie można podziwiać także w niedzielę w godzinach od 10.00 do 18.00.