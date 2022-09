Ostry konkurs w Ogrodach Śródmieście [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Hot Taco Challenge - ten nietypowy konkurs gastronomiczny zorganizowano w szczecińskich Ogrodach Śródmieście.

Na miejscu przygotowano sześć konkursowych specjałów o rosnącym poziomie ostrości.



- Każdy z uczestników przed konkursem podpisał zgodę, że bierze udział na własną odpowiedzialność - mówi organizator konkursu Michał Kulczycki. - Dla ludzi, którzy nie jedzą na co dzień specjalnie ostro, to będzie to niejadalne. Kebab z ostrym sosem kończy się na poziomie trzecim. Tu jest sześć poziomów. Głównie to będą Tacosy, ale mamy kilka niespodzianek.



W konkursie wzięło udział 8 osób. - Zawsze chciałem brać udział w takim challengu. W Szczecinie nie było lub nie znalazłem. Jak moja żona była w pierwszej ciąży, to okazuje się, że polubiliśmy ostre. Potrawy są bardzo smaczne. Żałuję, że jadłem obiad. Najbardziej ostre było pierwsze ciastko, ale pewnie odpadnę na czwartym, bo tam ma się zacząć dziać - mówili uczestnicy.



Każdemu z 8 uczestników udało się ukończyć rywalizację.