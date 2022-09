Piąta rocznica Sanktuarium w Szczecinie

Rocznica konsekracji pierwszego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie. Fot. Adam Szewczyk

Biskup Virgilio Antunes z Coimbry w Portugalii będzie przewodniczył mszy św. w piątą rocznicę poświęcenia pierwszego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie. W sanktuarium znajduje się też wierna kopia kaplicy fatimskiej. Nabożeństwo różańcowe rozpocznie się w południe a msza święta o godzinie 13.

Os. Kasztanowe w Załomiu było bardzo zlaicyzowane. Sanktuarium powstało po trudnościach duchowych, przeszkadzaniu niektórych ludzi podczas nabożeństw - wspomina ks. Marek Maciążek, kustosz sanktuarium. Dalej dodaje, że przy grobie Jana Pawła II poprosił o pomoc i wtedy wewnętrzny głos skierował go do Fatimy po figurę Matki Bożej.



- Jestem przekonany, że objawienia fatimskie dotyczą każdego z nas, ponieważ dotykają bezpośrednio sprawy ducha, modlitwy, postu i wzywają do nawrócenia - mówi ks. Maciążek.



Bóg wybierając to miejsce pragnie i żąda od każdego z nas mobilizacji duchowej - ks. Marek Maciążek, kustosz sanktuarium.



- To co mówi nam i uświadamia pan Jezus - jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego - dodaje ks. Maciążek.



Troje pastuszków w pobliżu Fatimy przeżywało objawienia maryjne w każdy 13. dzień miesiąca począwszy od maja do października 1917 roku. W objawieniach Maryja wzywa do codziennej modlitwy na różańcu, do nawrócenia i pokuty.