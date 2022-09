Pokaz alpak, konkurs młodego hodowcy czy wystawa bydła mlecznego - to w niedzielę czekało na odwiedzających Targi Rolne w Barzkowicach.

Impreza dobiega końca. Na zakończenie odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.- Ważna jest tradycja, by przekazać dzieciom, to co wcześniej robiły nasze babcie, prababcie, żeby to kultywować, podtrzymywać tę tradycję robienia wieńca, zbierania zboża. Wieniec jest podziękowaniem za plony za zbieranie zboża, bo z niego robimy chleb, który jest potrzebny do życia, żeby nakarmić dzieci. - Ziemię trzeba kochać i szanować, bo nas karmi - mówią uczestnicy targów.O godzinie 16:30 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej ,,Krąg”.Targi zakończą się o godzinie 17.