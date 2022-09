"Budzimy Kornela". Festyn w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Są ciasta, zabawy dla dzieci i loteria - a to wszystko dla 5-letniego Kornela. Chłopiec potrzebuje pieniędzy na rehabilitację.

Festyn trwa na boisku Szkoły Podstawowej nr 23 w Dąbiu.





- Dzieci się cieszą, a chodzi o pomoc dla chłopca. Każdego z nas mogło to spotkać i też byśmy uzyskali pomoc. Dla nas to parę groszy, a dla niego to może być bardzo duża pomoc - mówi jedna z uczestniczek.







Joanna Złotkowska, która jest wolontariuszką na festynie "Budzimy Kornela" wymienia atrakcje. - Są dmuchańce, animacje, pokazy sportowe, mamy loterię, stragany z warkoczykami, popcornem, watą cukrową. Ciast jest tyle, że sami nie przejemy. Zapraszamy do 18 - mówi wolontariuszka.



Chłopiec leży w szpitalu w śpiączce po wypadku samochodowym. Zbiórka dla Kornela trwa też w internecie