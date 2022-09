Centrum handlowe na Łasztowni? Radni niemal zgodni w Kawiarence

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińscy radni prawie zgodni, co do budowy centrum handlowego na Łasztowni. Inwestycji sprzeciwiali się w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin.

Według projektu planu zagospodarowania, taki obiekt mógłby powstać na działce w pobliżu fabryki Gryf.



- Nie ma sensu, by na siłę zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego - mówiła Jolanta Balicka, radna Koalicji Samorządowej. - I to jest działka prywatna spółki Gryf, czyli teren prywatny, a nie miejski. Gdyby okazało się, że teren jest miejski, to można by jednak ewentualnie coś na poziomie Rady Miasta zrobić.



- To mydlenie oczu, bo działka jest Skarbu Państwa - komentowała wypowiedź poprzedniczki, Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej. - Dziś nam się znowu wciska za przeproszeniem kit, że tego nie da się zmienić, ponieważ w 2011 roku to zostało wpisane do planu. My w planie możemy zmienić wszystko. Owszem, narażamy się na pozew, ale nie ma gwarancji, że Skarb Państwa wystosuje taki pozew. Celem nadrzędnym jest, aby ta część miasta była zaprojektowana w taki sposób, żeby to się stało nowym sercem miasta.



- Budowa galerii handlowej na Łasztowni to zły pomysł - dodawał Krzysztof Romianowski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości. - My jako radni uchwalamy plan zagospodarowania przestrzennego. To są głównie kompetencje Rady Miasta. Jeżeli my dojdziemy do takiego konsensusu w Radzie Miasta, że jednak nie chcemy tej galerii handlowej na Łasztowni, bo nie chcemy jej z ważnych powodów. Przede wszystkim zabije to lokalny biznes.



Budowanie galerii handlowych w centrum to zabijanie miasta - komentował Dariusz Matecki, radny klubu PiS. - Zapraszam panią radną Balicką, pana prezydenta Krzystka na spacer po Bogusława, po Krzywoustego, po Wojska Polskiego, po całym centrum Szczecina, żeby zobaczyć ile jest sklepów, dawnych restauracji na wynajem. Jedyne, co tam powstaje to ciuchbudy i sklepy z alkoholem.



Projekt miejscowego planu zagospodarowania dotyczący m.in. Łasztowni jest udostępniony publicznie. Swoje uwagi można było składać do 24 sierpnia. Teraz projekt trafi pod obrady Rady Miasta.