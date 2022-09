Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Próbował podpalić lokal w centrum Szczecina. Mężczyzna stanie przed sądem.

Odpowie za usiłowanie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru poprzez podpalenie. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.



Do zdarzenia doszło 5 grudnia ubiegłego roku. Podejrzany wszedł do lokalu, przy drzwiach położył torbę z łatwopalną substancją i podłożył ogień, po czym uciekł. W środku były trzy osoby. Zapaliła się witryna lokalu. Szkody oszacowano na 4 tysiące złotych. 50-latek trafił do aresztu, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.