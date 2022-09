Chcieli ominąć kontrolę. Wiadomo, dlaczego

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Myśleli, że wystarczy zawrócić, by uniknąć kłopotów. To kierowcy, którzy chcieli ominąć kontrolę drogową. Wszystko przez to, że jechali na podwójnym gazie. Do dwóch takich sytuacji doszło w sobotę w Szczecinie podczas akcji „Trzeźwy poranek”.

Dwóch kierowców na widok patrolu policji zawróciło i ruszyło w przeciwnym kierunku. Na nic to się jednak zdało, bo zaraz za nimi pojechał radiowóz. Jeden kierowca miał prawie pół promila alkoholu, a do tego zakaz prowadzenia pojazdów. Druga kobieta wydmuchała promil.



Oboje za jazdę pod wpływem odpowiedzą przed sądem.