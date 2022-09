Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tylko zjednoczenie klasy politycznej wokół sprawy reparacji daje nadzieję na odzyskanie należnego nam odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej - mówił w "Rozmowach Pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Polityk zwracał uwagę na wypowiedzi działaczy opozycji, którzy zarzucają rządowi "granie" tematem na użytek wewnętrzny.



- Każdy taki głos w stylu: po co to ruszać, czy to warto w imię dobrych interesów z Niemcami ? Czy to jak pan Kropiewnicki powiedział, że to polityczny interes PiS. To wszystko jest działaniem na rzecz tych sił w Niemczech, jest i sporo, jeśli nie większość, które będą usiłowały ten proces zwrotu należnych nam reparacji, storpedować odwlec, umniejszy - mówi Dobrzyński.



Zdaniem Leszka Dobrzyńskiego, niezależnie od tego, kto będzie rządził Polską, należy prowadzić rozmowy z Niemcami w sprawie reparacji. Poseł PiS oceniał, że będzie to wieloletni proces.