Znany dziennikarz i publicysta z cyklem felietonów w Radiu Szczecin

"Szczecin 1945 - bohaterowie, antybohaterowie i zwykli pionierzy" - to nowy cykl felietonów Radia Szczecin. Ich autorem jest dziennikarz, publicysta Piotr Semka.

- Będą to sylwetki krwiste, wyraziste, ale zawsze ciekawe, bo Szczecin powojennych lat był niesamowicie ciekawym miejscem. Trzeba sobie tylko zadać trud, aby zbadać dokumenty, książki historyków i po prostu opowiedzieć o tamtym czasie. I właśnie to mam zamiar robić w najbliższych miesiącach - zaprasza Piotr Semka.Felietony będą do posłuchania w każdy piątek po 16 w magazynie "Wszystko na gorąco" a także opublikujemy je na radioszczecin.pl.