W Pradze uczczono pamięć o Ryszardzie Siwcu w 54. rocznicę jego śmierci. We wrześniu 1968 roku Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas uroczystości dożynkowych na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia. Zaprotestował w ten sposób przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki podkreślił w trakcie uroczystości rocznicowej, że Ryszard Siwiec świadomie poświęcił swoje życie, aby ostrzec świat przed złem systemu komunistycznego.



"Dzisiaj, w XXI wieku, widzimy jak to przesłanie pozostaje aktualne. Niezależnie, czy chodzi o czerwony carat, komunistyczny świat po roku 1945 czy postkomunistyczne sentymenty Federacji Rosyjskiej - one stanowią zagrożenie dla cywilizowanego świata" - powiedział Polskiemu Radiu prezes IPN.



Czeski historyk Petr Blażek powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że przez lata Czesi nie wiedzieli o czynie Ryszarda Siwca. Dbały o to komunistyczne władze Czechosłowacji. Choć na początku 1969 roku o Siwcu informowało Radio Wolna Europa, to w szerszej świadomości jego czyn zaistniał dopiero po upadku komunizmu.



"Myślę, że obecnie Ryszard Siwiec jest już dość znaną postacią. Został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Vaclava Havla. Parokrotnie w telewizji i na festiwalach pokazywano film dokumentalny "Usłyszcie mój krzyk" Macieja Drygasa" - powiedział historyk.



Za pomnikiem Ryszarda Siwca na praskim Żiżkowie powstał mural z datą samospalenia - 8 września 1968 - oraz fragmentem przesłania nagranego przez Ryszarda Siwca - "Usłyszcie mój krzyk". Jak wyjaśnił dyrektor Instytutu Polskiego Maciej Ruczaj, jest to dopiero część malowidła.



"Na razie powstała tylko pierwsza, dolna połowa, ponieważ pracowaliśmy w bardzo szybkim trybie. W najbliższych tygodniach powstanie również górna część - portret Ryszarda Siwca na tle Stadionu Dziesięciolecia, który przygotowują czescy artyści" - powiedział korespondentowi Polskiego Radia Maciej Ruczaj.