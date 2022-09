Sukcesy ukraińskiej kontrofensywy. Dyskusja w "RSnW"

Ukraińska armia przejęła kontrole nad utraconymi wcześniej terenami w północno-wschodniej części kraju. O sukcesach ukraińskiej kontrofensywy rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Ukraińcy wygrali bitwę o Donbas - zaznacza gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - Rosjanie nie mają możliwości prowadzenia już operacji przeciwko Donbasowi w celu zdobycia, jak to zakładał Putin, że do 15 września Donbas ma być do końca zdobyty. Nie ma na to szans. Ta bitwa została przez Rosjan definitywnie przegrana - powiedział gen. Skrzypczak.Ukraińcom udało się odzyskać ponad jedną trzecią okupowanego regionu Charkowa - dodał dr Maciej Milczanowski - politolog, ekspert ds. bezpieczeństwa. - To jest naprawdę bardzo ważny moment tej wojny, bo Rosji nie udało się w żaden sposób usankcjonować zdobyczy terytorialnych i Ukraina zdołała powoli te tereny odbijać. I to jest bardzo ważny zwrotny punkt całej wojny.Od początku września ukraińskie wojsko wyzwoliło ponad 3 tysiące kilometrów kwadratowych okupowanych przez Rosję terytoriów. Poinformował o tym głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny.