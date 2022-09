Co Niemcy sądzą o reparacjach? Sonda Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Niemcy w większości przeciwni reparacjom dla Polski. Tak wynika z sondy przeprowadzonej przez naszego reportera na ulicach niemieckiego Schwedt graniczącego z Polską i oddalonego 40 kilometrów od Szczecina.

1 września polski rząd wraz ze specjalnym zespołem parlamentarnym zaprezentował pierwszy tom raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej. Straty oszacowano na 6 bilionów 200 miliardów złotych.Niemieckie społeczeństwo jest przeciwne płacenia zadośćuczynienia dla Polski.- Oczywiście, że nie powinniśmy płacić reparacji Polsce, co za bzdura. - Minęło już sporo czasu od tamtych wydarzeń, powinniśmy to zostawić. - Sami potrzebujemy pieniędzy dla naszych ludzi, a nasze pokolenie nie jest temu winne. - Niewyobrażalna kwota, to złe co się wydarzyło, ale teraz, po tylu latach, myślę, że nie warto do tego wracać. - Według mnie teraz powinniśmy skupić się na współpracy oraz wspólnych projektach, zamiast rozdrapywać stare rany, ale może starsze pokolenie widzi to inaczej. - W Polskę już wystarczająco zainwestowano, niektórym wciąż jest za mało - mówili mieszkańcy Schwedt.Według badań ponad połowa Polaków popiera podnoszenie tematu reparacji.