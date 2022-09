Działania KO mogą spowodować, że Lewica nie pójdzie z nimi na współpracę

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przesunięcie Koalicji Obywatelskiej w lewo, czyli jasna deklaracja w sprawie aborcji na życzenie, może przynieść korzyści, ale niesie też sporo zagrożeń dla opozycji - mówił w "Rozmowach pod krawatem" socjolog polityki Marcin Palade.

Naukowiec oceniał, że decyzja Donalda Tuska jest obliczona na zyskanie kilku procent wyborców Lewicy i przebicie "szklanego sufitu" 30 procentowego poparcia w sondażach.



- Istotnie może udać się Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej przejąć 2-3 punkty, ale Lewica byłaby gotowa wystartować samodzielnie w wyborach. Po takim ciosie zadanym przez KO, Lewica nie poszłaby z całą pewnością na współpracę. Co to w rzeczywistości wyborczej by oznaczało? Istotnie, byłoby lekkie wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej, ale samodzielnie startująca Lewica byłaby gdzieś w okolicach progu wyborczego. Gdyby go nie przekroczyła, to są dodatkowe punkty dla ugrupowania numer jeden w wyborach - mówi Palade.



Zdaniem socjologa, polskie społeczeństwo w większości ma sprecyzowane poglądy polityczne. Marcin Palade zwracał uwagę, że istotna dla wyników wyborów będzie kondycja gospodarcza państwa, czyli jak zasobne będą portfele Polaków.