Działacz Nowej Lewicy skazany za zniesławienie radnego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Działacz Nowej Lewicy z Gryfina prawomocnie skazany. Sprawę wygrał Dariusz Matecki, radny Rady Miejskiej Szczecina.

- Sprawa toczyła się o to, że działacz Lewicy nazwał mnie i Roberta Bąkiewicza "naziolami". Czyli tak, jak Władimir Putin nazywa dzisiaj Ukraińców. Jest to kolejny wyrok w podobnej sprawie, gdzie działacze Lewicy wyzywają od nazistów osoby o poglądach konserwatywnych i katolickich. Sprawy kończą się wyrokami dla nich - mówi Matecki.



Dariusz Matecki zapowiedział, że 1000 złotych, które wygrał w procesie, przekaże na fundację Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.



- Wyrok jest już prawomocny. Ten człowiek musi zapłacić koszty sądowe, nawiązkę, karę grzywny. Jest skazany karnie, co warto podkreślić. To nie był proces cywilny, tylko karny. Za zniesławienie, znieważenie mnie publiczne na Twitterze - mówi radny Rady Miasta.



W styczniu tego roku, podczas kongresu Nowej Lewicy w Szczecinie, Piotr Sobolewski został wybrany do zarządu tej partii.