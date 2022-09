Rząd zapowiada wzrost płacy minimalnej. Szczecinianie komentują [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rząd przyjął proponowane stawki pensji minimalnej i stawki godzinowej na przyszły rok. Od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie w Polsce ma wynosić 3490 złotych brutto.

Zaplanowano także powtórną waloryzację. Od 1 lipca przyszłego roku, minimalna pensja ma wzrosnąć do 3600 złotych brutto.



- Każda dodatkowa złotówka się przyda - mówią mieszkańcy Szczecina. - Dla niektórych, co mało zarabiają, to dobrze. Wszystko idzie w górę, ogrzewanie, czynsze, żywność. Powinno być jeszcze więcej. Zawsze dodatkowe pieniądze są ważne. Tym bardziej, jak się ma dzieci. Na pewno każdy grosz się przyda. 400 zł brutto, każda podwyżka jest dobra. Pomoże tym, którzy najmniej zarabiają. To są osoby w największej potrzebie.



Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 wyniesie 22 złote i 80 groszy, a od 1 lipca - 23 złote i 50 groszy.