Polska zakontraktowała tyle węgla ile potrzeba, by zastąpić ten z Rosji [ZDJĘCIA]

Teraz jest on transportowany statkami do kraju - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Porty odnotują znaczący wzrost przeładunków węgla - dodaje.

- Jesteśmy już w zasadzie na etapie całkowitego zamknięcia wolumenu, który przypłynie do Polski. Mamy już przygotowany plan współpracy z operatorami, którzy zamawiają węgiel, rozładowują go w porcie i wywożą go różnymi drogami. Tak, aby w stu procentach zabezpieczyć zapotrzebowanie Polski - mówi wiceminister infrastruktury.



Import węgla to duża szansa dla Szczecina - mówi Marek Gróbarczyk. Zaznacza, że nie ma sygnałów, aby porty nie radziły sobie z przeładunkami.



- Porty realizują wszystkie zakontraktowane i ponad zakontraktowane przeładunki. Wykorzystują wszystkie swoje moce przeładunkowe. W związku z tym, porty na pewno staną na wysokości zadania - mówi wiceminister infrastruktury.



Jeszcze we wrześniu rząd poda wielkość przeładunków węgla, jaki trafił do Polski.