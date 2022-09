Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Grali o pieniądze, zabawa mogła zakończyć się tragicznie. 21-latek odpowie teraz za próbę zabójstwa.

Jest akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w szczecińskim hostelu. Dwóch mężczyzn podczas gry pokłóciło się, po czym jeden z nich chwycił za nóż.



Drugi z mężczyzn uciekł i schował się w krzakach, później wrócił do hostelu. Tam został zaatakowany. Został ugodzony w brzuch i zabrany przez służby do szpitala.



Agresor został zatrzymany, trafił do aresztu. Częściowo przyznał się do winy. Grozi mu nawet dożywocie.