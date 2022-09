Stoczniowcy z medalami od prezydenta Polski [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkudziesięciu pracowników Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" otrzymało Złote Medale Za Zasługi, przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W imieniu prezydenta, odznaczenia wręczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Proces remontowy statków zupełnie inaczej wyglądał kiedyś, a wygląda dziś. Nasza praca jest cały czas ciężka. To się nie zmienia i nigdy nie zmieni. Nie ma możliwości wpuścić automatu do zbiornika balastowego na starym statku. Tu zawsze musi wejść człowiek, musi wypalić starą blachę, przymierzyć nową i pospawać - opowiada jeden z wieloletnich pracowników.



- Ja pracuję na łańcuchach... Zajmuję się kotwicami i łańcuchami już od 45 lat. To kwestia przyzwyczajenia. Jestem tutaj od 15. roku życia - dodaje drugi pracownik.



- Nie ulega wątpliwości, że praca jest ciężka i to jest powodem dla którego młodzi szukają innych zajęć. Szacunek więc dla wszystkich, którzy tutaj są - podkreśla Leszek Gładysz, dyrektor handlowy.



Odznaczenia otrzymało 45 stoczniowców. Prezes "Gryfii" - Krzysztof Zaremba przypomniał, że w tym roku stocznia obchodziła jubileusz 70-lecia. Zaremba dodał, że stocznia istnieje, dzięki fachowości i ciężkiej pracy pokoleń pracowników "Gryfii".