"Cena wyzwolenia" już 17 września w TVP1 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia trwały dwa miesiące, montaż kilka tygodni, w końcu finał! Telewizyjna premiera już 17 września.

To nieprzypadkowa data, bo dokument zatytułowany "Cena wyzwolenia" - o którym mowa, to film o rosyjskiej agresji właśnie z 17 września 1939 roku. Reżyserem jest dziennikarz Radia Szczecin - Paweł Domański.Są nowe okoliczności, w których możemy mówić o tej dacie - tłumaczy genezę filmu: - Okazuje się, że pewne sowieckie modus operandi przenosi się niemalże w dokładnym przełożeniu na to, co dzieje się dziś na terenie wschodniej Ukrainy, a co do niedawna działo się na terenie zachodniej. Rosjanie nie zmienili zupełnie swojego sposobu postepowania w tej imperialnej polityce.Współtwórcą filmu jest operator, producent Marcin Majerski: - Właśnie skończyliśmy montaż filmu, teraz film będzie przechodził proces koloryzacji i masteringu końcowego. Ciężko zrobić film historyczny, który zachęci młode osoby do obejrzenia.Premiera 17 września w TVP1, o godzinie 20:00."Cena wyzwolenia" to trzeci film dokumentalny autorstwa Pawła Domańskiego i Marcina Majerskiego.