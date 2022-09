Polityk z regionu powołany na pełnomocnika rządu

Mateusz Morawiecki powołał polityka z Pomorza Zachodniego na pełnomocnika rządu.

Paweł Mirowski z Polic został pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.



Wcześniej Mirowski pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skąd awansował na stanowisko wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.



To właśnie ta komórka państwa realizuje program pt. Czyste Powietrze, z którego można pozyskać dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien, drzwi czy starego pieca.



Program funkcjonuje od czterech lat. Do tej pory złożono w nim pół miliona wniosków.



"Jestem przekonany, że kolejne zmiany, które niebawem ogłosimy sprawią, że z programu będzie korzystać coraz więcej osób" - zaznacza Mirowski w komunikacie przesłanym do mediów.



Z programu Czyste Powietrze można pozyskać dotację do 90 proc. poniesionych kosztów.