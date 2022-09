Szczecinianie wnioskują o dodatek węglowy

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ciągu miesiąca szczecinianie złożyli siedem tysięcy wniosków o dodatek węglowy. Urzędnicy szacują, że w w naszym mieście wszystkich uprawnionych, którzy mogą otrzymać pieniądze jest kilkanaście tysięcy osób.

Rządowe świadczenie wynosi 3 tysiące złotych i przyznawane jest niezależnie od dochodu.



- Wnioski można składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń do 30 listopada - mówi rzecznik SCŚ-u Maciej Homis. - Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić przy ubieganiu się o te świadczenie to uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, że w naszym mieszkaniu, domu znajduje się piec na paliwo stałe opalany węglem i węgiel jest głównym paliwem, którym ogrzewamy dom. Weryfikujemy to w Centralnej Ewidencji, także do wniosku nie ma potrzeby dołączania takiego wpisu, jest to weryfikowane na etapie prowadzenia postępowania.



Pieniądze powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.