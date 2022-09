Pijany i poszukiwany przyjechał samochodem pomóc koledze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chciał pomóc zabezpieczyć pijanemu koledze samochód, a sam był pod wpływem alkoholu i do tego poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w Szczecinie podczas akcji „Trzeźwość”. Policjanci z drogówki zatrzymali kierującego pod wpływem alkoholu, ten wezwał telefonicznie kolegę, by pomógł mu zabezpieczyć auto. Jego stan wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się okazało po przebadaniu, mężczyzna też był pod wpływem alkoholu, a podczas legitymowania wyszło, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.



Mężczyźnie przysługiwało prawo do zapłaty grzywny nałożonej przez sąd, z czego skorzystał, unikając tym samym kary aresztu.