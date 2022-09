Ważny projekt komunikacyjny w Stargardzie na finiszu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowa ulicy Barnima w Stargardzie zbliża się do końca. Nieopodal dworca PKP wybudowano również parking i stanowiska postojowe dla autobusów.

Inwestycja, dofinansowana z unijnych funduszy, jest częścią projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstanie w ten sposób duży węzeł komunikacyjny dla mieszkańców Stargardu i gmin powiatu.



Ekipy budowlane układają w tej chwili nawierzchnię nowej jezdni ulicy Barnima, która połączy ulice Bogusława IV z Wyszyńskiego. Rafał Zając, prezydent Stargardu przyznaje, że to istotny projekt dla nowego układu komunikacyjnego miasta.



- To inwestycja ponad 20-milionowa w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych jako element Szczecińskiej Kolej Metropolitalnej, więc parking na około 300 samochodów z dużym zapleczem socjalnym nie tylko dla kierowców i przebudowa Barnima wraz z systemem ścieżek rowerowych - mówi Rafał Zając.



Miasto podkreśla, że nowy parking przy dworcu będzie ogólnodostępny. Po przekazaniu do użytkowania zarząd nad obiektem przejmie stargardzkie MPK. - Będziemy chcieli na tym parkingu wdrożyć rozwiązania, które jednak będą promowały przesiadanie się na transport zbiorowy. Po jednej stronie mamy centrum przesiadkowe, po drugiej park&ride. Obydwie inwestycje są zintegrowane z dworcem - dodaje prezydent Stargardu.



Nowy parking przy dworcu i przebudowana ulica Barnima będą gotowe do końca października.