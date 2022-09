Będzie można składać wnioski o zwrot opłaty dodatkowej za parkowanie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym tygodniu - najpóźniej w piątek - będzie można składać wnioski o zwrot opłaty dodatkowej pobranej za postój na jednym ze szczecińskich Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. Dokument będzie można złożyć tak w biurze szczecińskie strefy parkowania, jak też wypełnić online na stronie spółki NiOL.

Mowa o parkingach przy ul. Szymanowskiego, Ogińskiego, Czarneckiego i pod Trasą Zamkową. Przypomnijmy, że Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował część zapisów uchwały, dlatego miasto musi zwracać pieniądze.



Mowa o dwustuzłotowych opłatach dodatkowych, pobieranych od 1 lutego 2021 r. do 4 sierpnia tego roku - mówił szczecińskim radnym komisji komunalnej Radosław Kanarek, prezes miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.



- Dajmy jeszcze chwilę informatykom. Formularz będzie w formie online, do wypełnienia na stornie internetowej i możliwością dodania załączników. Będzie również w wersji papierowej. Jeżeli napiszą zwykłego emaila, to jeśli wypiszą dane zawarte w formularzu, to będziemy jak najbardziej uwzględniać. Jeśli ich nie będzie, to będziemy dopraszać o uwzględnienie danych, załącznika czy numeru konta, na który należałoby dokonać takiego zwrotu - mówi Kanarek.



Spółka będzie zwracała pieniądze tylko na podstawie wniosku kierowcy, termin jego zgłoszenia określono na maksymalnie 3 lata. Kwota nienależnie pobranych przez miasto opłat dodatkowych wynosi ponad 500 tysięcy złotych.