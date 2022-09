Prawie 150 osób powiększy grono rzemieślników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejni uczniowie Branżowej Szkoły nr 5 w Szczecinie dołączyli do grona zachodniopomorskich rzemieślników.

Uroczystego pasowania dokonali przedstawiciele cechu rzemiosł. Oznacza to, że grono rzemieślników powiększyło się o prawie 150 osób.



Wybór szkoły i kierunku nie był przypadkowy - mówi Wiktora Gołoś, przyszła fryzjerka.



- Lubię kontakt i pracę z ludźmi, ciągnęło mnie po prostu do ludzi. Płeć we fryzjerstwie nie jest żadnym wyznacznikiem. Jeżeli ktoś się w tym odnajduje i lubi to robić, to nie ma to znaczenia - mówi Gołoś.



Każdy z uczniów, który ukończy naukę w Zespole Szkół Rzemieślniczych, od razu może podjąć pracę w swoim zawodzie - mówi Elżbieta Paprocka, dyrektor placówki.



- Możemy się tym pochwalić, że uczniowie, którzy kończą trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia nr 5 w naszym Zespole Szkół Rzemieślniczych, na pewno nie będą zasilać listy bezrobotnych. Oni mają fach w ręku. Jak tylko będą chcieli pracować w wyuczonych zawodach, to dla nich miejsce na rynku pracy się znajdzie - mówi Paprocka.



Szczeciński Zespół Szkół Rzemieślniczych kształci obecnie w kilkunastu zawodach. Do najpopularniejszych należą fryzjer, stolarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, murarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.