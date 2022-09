Bombowiec B-17 w wodach zalewu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W wodach Zalewu Szczecińskiego odkryto fragmenty bombowca B-17.

Zlokalizowano kadłub, skrzydła i silnik - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, który dziś o odkryciu poinformował na konferencji pasowej.



- Wytypowaliśmy rejon, gdzie należy te poszukiwania rozpocząć i w sierpniu 2022 roku natrafiliśmy na fragmenty tego samolotu. Ewidentnie widać skrzydło, silnik, prawdopodobnie część kadłuba i wiele, wiele innych fragmentów. Jest to naprawdę nietuzinkowe znalezisko - zapewniał Ostasz.



W bombowcu zginęło trzech członków załogi, kolejnych trzech uznaje się za zaginionych - mówił Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Ich losy zostały zapomniane. Misje amerykańskie, które zaraz po wojnie poruszały się po terenie Polski miały trudne zadanie. W pewnym momencie po prostu zostały wycofane - tłumaczył Ossowski.



Bombowiec, którego szczątki odnaleziono był nietypowy - mówi pasjonat modelarstwa Piotr Wit: - Chodziło o to, że Niemcy zadymiali obszar fabryki syntetycznej w Policach. Aby dobrze namierzyć cel, na początku formacji leciały samoloty wyposażone w system identyfikacji celu w warunkach ograniczonej widoczności.



Naukowcy przypuszczają że odkryto fragmenty bombowca, którego silnik odnaleziono podczas pogłębiania toru wodnego do Szczecina.