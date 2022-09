Modlitwy za Ukrainę w Święto Podwyższenia Krzyża

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają modlitwy za Ukrainę. Dziś w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w Kościele Katolickim także Dzień Modlitwy za Ukrainę. To inicjatywa Rady Konferencji Episkopatów Europy.

W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie o 18 msza święta, a po niej dalsza część nabożeństwa.



Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki mówi, że do modlitwy można włączyć się na różne sposoby. - Na przykład przez mszę świętą, adorację eucharystyczną, specjalne nabożeństwo czy też modlitwę różańcową. Bardzo zachęcam do wzmożenia wspólnej modlitwy szczególnie w tym dniu. Wierzę, że wyjedna ona dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i będzie jednym z wyrazów solidarności z narodem ukraińskim - powiedział abp Gądecki.



Ks. dr Krzysztof Łuszczek zaprasza do szczecińskiej katedry, gdzie w związku ze świętem Podwyższenia Krzyża będzie msza św., Droga Krzyżowa, uczczenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego.



- Ale także to będzie msza święta, gdzie w sposób szczególny będziemy polecać Ukrainę, jej niepodległość. I będziemy okazywać solidarność z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji - powiedział ks. dr Łuszczek.



Początek uroczystości o 18.