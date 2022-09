Media na całym świecie zainteresowały się sprawą reparacji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiedza o dramacie Polski w czasie II wojny światowej nie jest powszechna w wielu krajach. Stąd potrzeba nagłaśniania przygotowanego raportu o stratach, jakie zadali nam Niemcy i konieczności wypłacenia przez nich reparacji - mówił w "Rozmowach pod krawatem" profesor Arkady Rzegocki, Szef Służby Zagranicznej, były ambasador Polski w Londynie.

Dyplomata zwrócił uwagę, że w części udało się osiągnąć ten cel.



- Polacy często uważają, że jest to wiedza powszechnie obecna. Niestety tak nie jest. To już jest duży krok naprzód, że media na całym świecie zainteresowały się problemem i najczęściej relacjonowały ten raport w sposób neutralny. To jest duży krok uświadamiający czym była II wojna światowa nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej, że wyglądała zupełnie inaczej niż na zachodzie. Też uświadamiające, że Polska nie otrzymała reparacji - mówi Rzegocki.



W środę Sejm przyjął uchwałę, w której wezwano rząd Niemiec do "do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej, za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej". Dokument poparło 418 posłów, przy sprzeciwie czterech polityków PO, wstrzymało się 15 osób, w tym posłanka z naszego regionu Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Przeciw była czwórka posłów KO z partii Zieloni oraz Klaudia Jachira.