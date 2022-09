Pojazd do kontroli SPP rusza już pod koniec października

Pojazd do kontroli mobilnej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przyjedzie do Szczecina w okolicy 8 października, a start - dodatkowego systemu sprawdzania opłat w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania - zaplanowano na koniec października, jak poinformował miejskich radnych komisji gospodarki komunalnej, prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Radosław Kanarek.

- 7 - 8 października. Faktycznie, w tych dniach ma nastąpić odbiór pojazdu gotowego do kontroli mobilnej. Natomiast potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby dostosować system informatyczny i przeprowadzić ostateczne testy. Liczymy więc, że całość ruszy mniej więcej w końcówce października - dodał Kanarek.Pojazd będzie sczytywał numery samochodów i porównywał z bazą SPP - przy czym, radni usłyszeli zapewnienie, że nie grozi nam sytuacja, że dostaniemy mandat w czasie, gdy pójdziemy wykupić bilet w parkomacie.- Przejazd samochodu ulicami odbywa się dwukrotnie. Za pierwszy razem - skanuje pojazd i numer rejestracyjny. Drugi przejazd ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której ktoś wysiadł z samochodu i poszedł akurat do parkomatu lub była przy nim długa kolejka. Czasami też jest tak, że ktoś wyskoczy z auta i po drodze za pomocą aplikacji mobilnej dokonuje płatności - tłumaczył Kanarek.W Szczecinie będzie jeździł jeden pojazd do kontroli mobilnej, koszt całego systemu to 733 tysiące złotych.