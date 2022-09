"Polska potrzebuje dyplomatów!"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"I Ty możesz zrobić karierę w dyplomacji" - przekonywał Szef Służby Zagranicznej studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Arkady Rzegocki namawiał do naboru na aplikację konsularną, praktyki w placówkach RP za granicami kraju, ale też w organizacjach międzynarodowych.



Im więcej Polaków na arenie międzynarodowej - tym lepiej. Tak wielu błędów można by było uniknąć, np. w sprawie Rosji.



- Powiedziałbym, że jeszcze nigdy nasza dyplomacja nie była tak otwarta, dlatego że jesteśmy świadomi, że bez prób zainteresowania stosunkami międzynarodowymi, promocją Polski nigdy nie będziemy skuteczni, na przykład w zwalczaniu dezinformacji, czy w przekazywaniu wiedzy o Polsce naszym partnerom z innych krajów - tłumaczył Rzegocki.



Arkady Rzegocki to także były ambasador Polski w Londynie. Wielokrotnie rozmawiał z królową Elżbietą II. - Ona bardzo dobrze pamiętała swoją wizytę w Warszawie i Krakowie, pamiętała, że śnieg padał i że było niezwykle ciepło przyjmowana. Wspominała też, że jej wnuki odwiedzały Polskę - podkreślał Rzegocki.



Arkady Rzegocki w czwartek o godz. 8:30 będzie gościem "Rozmowy pod Krawatem" w Radiu Szczecin.