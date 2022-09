Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego podniosą swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele Szkoły Ratownictwa Medycznego działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



Potrwają od końca września do połowy grudnia. W sumie do udziału w szkoleniach zgłosiło się ponad 500 z 800 zatrudnionych urzędników. Do dyspozycji uczestników będą fantomy osoby dorosłej oraz dziecka.