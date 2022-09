Fot. pixabay.com / hharencarova

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części powiatów z województwa zachodniopomorskiego.

Obowiązuje ono od godziny 14 w czwartek, do godz. 20 w piątek m.in. w powiatach: koszalińskim, sławieńskim, kołobrzeskim i gryfickim. W tym czasie ma wiać wiatr z prędkością od 45 do 55 km/h, a w porywach do 85 km/h.