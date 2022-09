Jak pozyskać finanse na swój biznes? [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Prelekcje, porady i konsultacje dla przedsiębiorców z województwa. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zorganizowało spotkanie dla właścicieli firm z regionu.

Podczas spotkania można dowiedzieć się na przykład, jak pozyskać środki finansowe do prowadzenia biznesu czy jak pisać wnioski.



- To ogromna ilość wiedzy przekazywana w jednym miejscu - mówi Maciej Monkiewicz, przedsiębiorca z branży IT. - Dziś to pierwsze spotkanie po trudnych czasach COVID-u, gdzie jest wielu przedsiębiorców i informacji o nowej perspektywie finansowania projektów. Będzie dużo informacji, więc nie sposób nie pojawić się tu, zajmując się tym tematem.



Mariola Bartków, dyrektorka lokalnej firmy odzieżowej dodaje, że skorzysta z porad uzyskanych podczas dzisiejszego spotkania. - Nie wszystko się przeczyta w gazecie, a internet jest taką kopalnią wiedzy, ale nie zawsze się trafia to, na co się chce zwrócić uwagę. W tym momencie jest skompensowana wiedza, są doradcy, do których można się zwrócić. Zbieram wizytówki, jestem umówiona na konsultacje i to jest bardzo dobra inicjatywa - podkreśla Bartków.



Przedsiębiorcy z naszego województwa na co dzień mogą zgłosić się do Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, by uzyskać pomoc w pozyskaniu pieniędzy czy konsultacji.