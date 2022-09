"Każdy może zostać świętym". Piosenka o życiu "Stasia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

11 lat temu wygrał telewizyjny show "Must be the music", dziś jest księdzem i inspiruje młodych ludzi, by przez muzykę zgłębiała swoją wiarę i religijną wiedzę. Ks. Maciej Czaczyk napisał utwór o patronie młodzieży i wykonał go wraz z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

Ks. Maciej Czaczyk od kilku dni jest prefektem szkół katolickich w Szczecinie. Przed seminarium spełniał się muzycznie, dziś wykorzystuje swoje talenty. Współczesny tekst i forma mają przybliżyć świętego młodym - przyznaje ks. Czaczyk. - To jest taki utwór, który przybliży życie Stasia i mam nadzieję, że wezmą jego życie za swoje. To był człowiek, którego można tak cukiereczkowo opisać, jak święci, że oni byli tacy nadludzie. Nie. To był chłopak, który nacierpiał się w swoim życiu. Myślę, że dziś młodzież czasami zbyt szybko się poddaje. I nie tylko młodzież. My też. Żeby rzeczywiście chcieli być tacy jak on, mocni charakterem. Żeby wzmacniali swoją osobowość i też otwierali na Pana Boga.



Uczniowie wskazują cechy świętego, które chcieliby naśladować. - Wierni, oddani Panu Bogu, chciałbym umieć się tyle modlić, co on. Był bardzo podobny do wszystkich młodych ludzi. Lubił grać w piłkę, jak wszyscy młodzi ludzie. To znaczy, że każdy może zostać świętym - mówili uczniowie.



W ramach trwającego w Kościele Tygodnia Wychowania, uczniowie przywitali też relikwie św. Stanisława Kostki w swojej szkole.