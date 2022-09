Wszyscy kibice na stadion! Trybuny gotowe na następny mecz [ZDJĘCIA]

Doraco zakończyło budowę stadionu Pogoni Szczecin. Z tej okazji firma zorganizowała uroczyste spotkanie we wnętrzu tzw. szklanej trybuny przy Twardowskiego. Tym samym 1 października obiekt - na mecz z Portowców z Lechią Gdańsk - będzie mógł przyjąć wszystkich kibiców, czyli blisko 22 tysiące.

Nie żałuję pieniędzy wydanych na stadion. Obiekt idealnie wpisuje się w krajobraz i potrzeby miasta - mówił Radiu Szczecin prezydent Szczecina Piotr Krzystek.Przez lata miasto jednak forsowało pomysł budowy stadionu bez czwartej trybuny, a do Szczecina, aby przekonać prezydenta do zmiany koncepcji, przyjechał ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek.- Dobre decyzje rodzą się w bólach - przekonywał dziś prezydent Krzystek: - Tak myślę, że było też ze stadionem. Pamiętamy jeszcze przecież budowę stadionu w Dąbiu, do tego dojrzewaliśmy, aby przygotować optymalne rozwiązanie. Były emocje, pamiętamy to. Te emocje dzisiaj dały nam jednak efekt w postaci kompaktowego obiektu, który nie jest ani za duży, ani za mały.Stadion Pogoni Szczecin kosztował łącznie ponad 360 milionów złotych. Rząd dofinansował inwestycję kwotą ponad 120 milionów, z czego 30 milionów to koszt budowy boisk i budynku dla Akademii Pogoni Szczecin - podkreślał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Mamy w Szczecinie wreszcie piękny stadion, taki na który nasze miasto zasługuje. Ja mam nadzieję, że to będzie takie gniazdo, w którym będą wykluwać się talenty na miarę Lewandowskiego czy Zielińskiego. Tutaj ze Szczecina, z naszej akademii wyfruną w świat, podobnie jak ich starsi koledzy. Myślę, że stać nas na to. Tych chłopców i dziewczynek trzeba poszukiwać na ulicach: Śląskiej, Rydla, na Łuczniczej, ale także w miastach powiatowych - apelował wojewoda.To nie był łatwy czas na budowę m.in. przez pandemię i wojnę na Ukrainie, bo wydarzenia te zerwały łańcuchy dostaw. Na stadionie są np. lampy ze Stanów Zjednoczonych czy głośniki z Włoch.Ponadto budowę trzeba było prowadzić tak, aby drużyna mogła grać, a kibice mogli oglądać mecze z trybun - mówił Andrzej Hass, szef Hass Holdingu, czyli grupy budującej stadion.W rozmowie z Radiem Szczecin, Andrzej Hass wspomina też jedną z najtrudniejszych rozmów w tej sprawie z prezesem Pogoni Szczecin - Jarosławem Mroczkiem: - Dzwoni do mnie prezes Mroczek i mówi: "natychmiast musisz przyjechać, czy ty wiesz, że na tym stadionie nie ma kiosków z grillem i kiełbaską, a wszyscy kibice Pogoni muszą mieć kiełbaski. Inaczej Pogoń przegra..." Musieliśmy więc z sanepidem zmieniać plany, dokumentacje. Teraz są już takie grille. Do dziś pamiętam tę rozmowę z panem prezesem Mroczkiem, bo nie była łatwa - wspominał Hass.Andrzej Hass poinformował, że w ciągu roku przeznaczy milion złotych na Akademię Pogoni Szczecin.