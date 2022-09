Znamy ceny biletów na mecz otwarcia nowego stadionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na nowym stadionie wyższe ceny biletów na mecze piłkarzy Pogoni Szczecin. Z okazji zbliżającego się otwarcia obiektu, wybraliśmy się tam z kamerą na wycieczkę.

W poniedziałek 26 września od godziny 12 rozpocznie się natomiast sprzedaż pojedynczych biletów na mecz z Lechią Gdańsk.

Portowcy 1 października zagrają na ul. Twardowskiego z Lechią Gdańsk. Na to spotkanie zostanie oddany do użytku cały stadion i mecz będzie mogło zobaczyć 21 163 widzów.W środę o godzinie 12 rozpocznie się sprzedaż trójpaków, czyli biletów na trzy najbliższe mecze w Szczecinie: z Lechią, Piastem Gliwice i Górnikiem Zabrze. Trójpaki, w zależności od trybuny i sektorów, będą kosztować normalne od 130 do 205 złotych, natomiast ulgowe od 100 do 175 zł. Bilety dla dzieci do lat 13 to wydatek od 40 do 175 złotych.Jako pierwsi w środę trójpaki będą mogli nabyć kibice, którzy wzięli udział w akcji "W Pogoni za stadionem", wykupując opcję z prawem pierwszeństwa do zakupu karnetu na wybrane miejsce, a także byli karnetowicze.W piątek 23 września o godzinie 12 rozpocznie się sprzedaż trójpaków dla wszystkich kibiców Pogoni, która potrwa do niedzieli 25 września do godziny 8.Nabywcy trójpaków będą uprawnieni w pierwszej kolejności do kupna karnetu na mecze rundy wiosennej w 2023 roku.