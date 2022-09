W Stargardzie stanie Pomnik Żołnierzy Wyklętych

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych zostanie odsłonięty uroczyście w Stargardzie w sobotę.

Działacze Klubu Patriotycznego, którzy zainicjowali starania o ustawienie monumentu, datę wybrali nieprzypadkowo. W 83. rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich na wschodnie tereny II RP, co przypieczętowało los kraju napadniętego przez hitlerowskie Niemcy.



Uroczystość zgromadzi w samo południe przedstawicieli środowisk niepodległościowych, władze samorządowe oraz kombatantów i sybiraków. Krzysztof Kozłowski, przewodniczący klubu radnych PiS w stargardzkiej Radzie Miejskiej podkreśla, że nastąpi ten sposób symboliczne zwieńczenie podjętych wspólnie starań o lokalizację pomnika.



Miejsce przy pomniku ma sprzyjać organizowaniu spotkań, pełnych zadumy i refleksji nad dramatycznym losem żołnierzy podziemia niepodległościowego. Jak przyznaje szef klubu radnych PiS Krzysztof Kozłowski, monument budził zainteresowanie jeszcze przed odsłonięciem.



W sobotnim programie odsłonięcia pomnika ujęto również koncert Andrzeja Kołakowskiego o godz. 17. w małej sali SCK oraz spotkanie z Tadeuszem Płużańskim, autorem książki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Organizatorzy zapraszają także w niedzielę do udziału we mszy w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych, o godz. 8. kościele Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Chopina.