Czwarta dawka szczepionki. Pierwsi szczecinianie już po [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszyły szczepienia czwartą dawką szczepionki. Od piątku każda osoba, która ukończyła 12 lat i przyjęła wcześniejsze dawki może przyjąć drugą dawkę przypominającą.

Zapisać się można po otrzymaniu e-skierowania. Pierwsi szczecinianie już się zaszczepili w punkcie przy Bohaterów Warszawy. - By czuć się zdrowym i pewnie chodząc po ulicy. Przede wszystkim chodzi o względy bezpieczeństwa. O to, żebym nie chorowała, żeby moi bliscy nie chorowali, żeby skorzystać jeszcze trochę z tego życia. Wierzę w skuteczność szczepień. Przechorowałem Covid dosyć ciężko i miałem powikłania w czasie, kiedy nie było szczepień. Odkąd się szczepię, nie chorowałem, czuję się świetnie i mam nadzieję, że nie zachoruje - mówią osoby, które się szczepiły.



Nie ma możliwości wyboru szczepionki przypominającej. O tym, kto otrzyma dany preparat będzie zależało od dostępności.



Od piątku ruszyły też szczepienia drugą dawką przypominającą przeciwko Covid-19. Nowa szczepionka jest przystosowana do wariantu Omikron. Mimo, że szczepienia ruszyły, nie oznacza to, że każdy punkt szczepień będzie miał preparat.



- Każdy z punktów szczepień sam zamawia najnowsze szczepionki, więc to czy dana placówka szczepi dawką przypominającą zależy od ilości chętnych - mówi Justyna Łyjak, pełnomocnik ds. szczepień na terenie województwa zachodniopomorskiego.



Zapisać się można po otrzymaniu e-skierowania.