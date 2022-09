Większe dotacje i zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będą zmiany w programie "Czyste Powietrze". Podyktowały je rosnące koszty inwestycji.

Tym samym będą większe dotacje - mówi Radiu Szczecin pełnomocnik rządu do spraw programu "Czyste Powietrze" i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski. Dziś maksymalnie to 79 tysięcy złotych.



Dopinane są ostatnie szczegóły, które jesienią przedstawi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - Zmiany będą dążyły do tego, żeby beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mogli uzyskać jeszcze więcej środków finansowych na zadania, które są określone w programie, czyli w głównej mierze na zadania polegające na wymianie kopciuchów i dociepleniu własnego domu. Będą mogli uzyskać więcej środków finansowych. Będziemy promowali szczególnie ten element poprawy efektywności energetycznej budynków - mówi Mirowski.



Rząd szacuje, że termomodernizacja lub wymiana kopciucha w Polsce dotyczy jeszcze 2,5 miliona budynków. Do tej pory z dotacji na te zadania w programie "Czyste Powietrze" skorzystało pół miliona osób w kraju.