Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprawcy rozboju staną przed sądem.

Trzej podejrzani, w wieku 25, 29 i 42 lat, w grudniu ubiegłego roku, w rejonie dworca kolejowego PKP w Szczecinie grożąc pokrzywdzonemu użyciem noża zmusili go do wypłaty z bankomatu 100 zł, które następnie mu zabrali.



Kilka dni później, podejrzani zaczepili tego samego pokrzywdzonego w rejonie dworca PKS. Tym razem pobili go i zabrali kartę bankomatową, słuchawki i ładowarkę do smartfona, pieniądze i papierosy.



W wyniku działań Policji wszyscy podejrzani zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Grozi im od 2 do 12 lat więzienia.