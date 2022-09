Orlen zainteresowany kupnem niemieckiej rafinerii

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

PKN Orlen chce kupić należącą do Rosnieftu rafinerię w niemieckim Schwedt.

Rafineria uzależniona jest od dostaw rurociągiem Przyjaźń z Rosji do Niemiec. Po wyłączeniu importu ropy z Rosji, jedyną ekonomicznie uzasadnioną drogą dostaw jest droga przez gdański naftoport, połączony z ropociągiem Przyjaźń.



W piątek niemiecki rząd przejął kontrolę nad filią rosyjskiego koncernu Rosnieft, która zarządzała Rafinerią Schwedt. Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck zaznaczył, że działania dotyczące spółek Rosnieftu są analogiczne do tych, jakie zostały już podjęte w sprawie firmy Gazprom Germania.



- W celu zabezpieczenia rafinerii w Schwedt, Vohburg i Karlsruhe, rząd powierza niektórych importerów ropy naftowej w zarząd powierniczy Federalnej Agencji do spraw Sieci - poinformowało ministerstwo gospodarki.



Od początku grudnia ma obowiązywać embargo Unii Europejskiej na import rosyjskiej ropy. Przesył surowca rurociągiem Przyjaźń kończy się w brandenburskim Schwedt. Stamtąd ropa dociera do innych sąsiednich krajów.



Rosnieft Deutschland zapewnia około 12 procent mocy przerobowych niemieckiego sektora naftowego. Powiernictwo weszło w życie i póki co jest zaplanowane na sześć miesięcy.