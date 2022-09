Proces o zabójstwo noworodka. Obrońca oskarżonej kwestionuje opinię biegłego

"Akt oskarżenia opiera się na opinii biegłego, którą kwestionujemy" - mówi adwokat Grzegorz Wołek, obrońca Anny R. z Goleniowa, oskarżonej o zabójstwo noworodka.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w piątek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Według prokuratury 35-letnia Anna R. miała zadać noworodkowi trzy rany nożem, co doprowadziło do zgonu.- W ramach tej sprawy kwestionujemy, by doszło w ogóle do zabójstwa, kwestionując wydaną opinię biegłego. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Badanie noworodka prowadzone było w dużym okresie po urodzeniu i ja jako obrońca kwestionuje, to by doszło do zabójstwa w tej sprawie - mówi adwokat Wołek.Adwokat Grzegorz Wołek wyklucza działanie Anny R. mimo tego, że na ciele dziecka były rany.- Tu jest duża wątpliwość. Nikt nie kwestionuje tego, czy na skórze dziecka były nacięcia, pojawia się tylko pytanie, czy były to nacięcia powstałe w sposób naturalny, czy też nie oraz, czy to one spowodowały zgon dziecka. Mam w tej sprawie bardzo dużą wątpliwość stąd wniosek o przesłuchanie biegłego, który wydawał opinię w tej sprawie - zaznacza Grzegorz Wołek.Według prokuratury do zabójstwa doszło w styczniu ubiegłego roku. Oskarżonej grozi dożywocie.