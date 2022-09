Odkrycie archeologiczne na Rynku Nowym w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Fragmenty budowli z XIII wieku na Rynku Nowym w Szczecinie to największe odkrycie badań archeologiczno-architektonicznych placu.

Dobiegają końca prace związane z poszukiwaniem rozebranego na początku XIX wieku kościoła świętego Mikołaja. - Dotychczas sądzono, że powstał on w XVI wieku, badania wskazały właśnie na wcześniejsze obiekty - mówi nadzorujący wykopaliska Maciej Płotkowiak. - To relikt jakiegoś starszego obiektu, którego wyjątkowość polega na tym, że jego stylistyka wskazuje albo na okres przejściowy między romanizmem albo gotykiem, albo na cechy romańskie. To są cechy stylistyczne, które zbliżają ten nieznany obiekt do pierwszej fazy klasztoru w Kołbaczu i do pierwszej duńskiej fazy katedry w Kamieniu Pomorskim.



Podczas badań odkryto także fundamenty kościoła świętego Mikołaja, które pokazują skalę dawnej, halowej świątyni.