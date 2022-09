Zmiany w przepisach. "To bat na piratów drogowych"

W życie wchodzą ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany w przepisach. Jednymi z najważniejszych są - tak zwane - warunki recydywy oraz zmiany w punktach karnych.

- Będą figurowały przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia, a nie - jak dotychczas - przez rok - podkreśla komisarz Anna Gembala, z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- Można było je zredukować, przystępując do odpowiedniego szkolenia, teraz nie będzie takiej możliwości. Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat i to uwaga - nie od czasu, kiedy otrzymaliśmy ten mandat, ale od czasu, kiedy go opłaciliśmy - informuje Gembala.- To bat na piratów drogowych - twierdzą kierowcy: - Myślę, że warto zaostrzać przepisy, pierwsze zaostrzenia za dużo nie pomogły, z tego co słyszałem, trochę się statyki jedynie poprawiły, ale niedużo. Jak najbardziej popieram. - Jest dużo młodych, a może po prostu nieuważnych kierowców, którzy nogą docisną i jadą. - Teraz może będą uważniej jeździć, to jest pod tym względem dobre.Zmiany w przepisach ruchu drogowego, które wchodzą w życie są kolejnym etapem nowelizacji przepisów przyjętych w ubiegłym roku.