Radiowóz nową zabawką na placu zabaw

30 tysięcy złotych kosztował nowy radiowóz, który trafił do Stargardu. Samochód będzie na stale patrolował rejon ul. Armii Krajowej.

Auto ma niestandardowe wyposażenie - między innymi zjeżdżalnię i rurę strażacką. Jest też bardzo wytrzymałe i odporne na intensywne użytkowanie - to konieczne, bo samochód to... nowa zabawka na placu zabaw. O jej postawienie starali się mieszkańcy podczas głosowania w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim.



Jak zapewniają urzędnicy - radiowóz wytrzyma długą i ciężką służbę nawet przy natłoku małych policjantów i to niezależnie od pogody, bo został zabezpieczony przed deszczem czy mrozem.