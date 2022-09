Roślinne unikaty na Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Choć to kwiaty... można sobie na nich połamać język. A dokładniej na wymowie nazw roślinnych unikatów z kiermaszu ogrodniczego, który dziś rano ruszył na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Radio Szczecin odwiedziło stoisko Urszuli Dyrek z "Bylinowego Ogrodu" z Nowego Sącza.- Tutaj mamy byliny kolekcjonerskie. To są rośliny wysokie, pięknie kwitnące i rzeczywiście to jest unikat... Aconogonon - przepiękna bylina dwumetrowa, na stanowisko słoneczne, ma piękne, duże i pachnące kwiaty. Druga, czyli makleja sercowata. Ma piękne liście, niezwykle powycinane, ma też kwiatostan, i on tutaj nadaje tej lekkości ogrodowi. Jest ona najbardziej ozdobna i znana jednak ze swoich liści. Nasza szkółka specjalizuje się właśnie w roślinach rzadkich - opowiada Dyrek.- Tutaj rzeczywiście najwięcej unikatów można znaleźć - zachwala jedna z kupujących.W sobotę kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" potrwa do godz. 18:00. W niedzielę od godz. 9:00 do 17:00. Wstęp jest bezpłatny.