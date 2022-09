Kolorowo nie tylko w doniczkach, ale i na talerzach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ruszył dziś rano i od samego początku przyciąga tłumy. Również wygłodniałych miłośników roślin. To kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" w Szczecinie.

Radio Szczecin odwiedziło w sobotę kiermasz od kuchni.- Przyjechaliśmy z Koszalina, mamy sympatyczne kluseczki, z kiszoną kapustą pieczoną. A placuszki dopiero wrzuciliśmy, wyglądają jak podpłomyki. - Jestem ze Szczecina, oferuję ciasteczka na patyku. To masa piernikowa, oblana czekoladą. Wszystkie figurki zostały zrobione w domu. Ja przygotowywałem produkty, a moja żona zajmowała się wykończeniem. - Przyjechałem z Gdańska, zajmujemy się sprowadzaniem serów farmerskich z całej Europy. 15-kilogramowe koła, gołdy w różnym wieku, mazdamery, a także kozie i owcze sery - opowiadali wystawcy ze strefy gastronomicznej.W sobotę kiermasz ogrodniczy i strefa gastro działają do godz. 18:00. W niedzielę wystawcy zapraszają natomiast od godz. 9:00 do 17:00. Wstęp jest bezpłatny.